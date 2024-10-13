الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل لجنوب لبنان بصاروخ موجه

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

الحرب على لبنان، أفادت وسائل إعلام في لبنان بأن "حزب الله" استهدف مساء أمس السبت، قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

وأكدت أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان، فرصدها مقاتلو "حزب الله"، حيث تم استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وسط محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي لسحب القوة المستهدفة والإصابات".

من جهته، أصدر "حزب الله" بيانا حول هذه العملية قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء اليوم السبت بصاروخ موجه ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح". ‏

وأشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت  بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط ينفذها بالأسلحة الرشاشة، وإطلاق قذائف مدفعية هاون من عيار120 ملم على أطراف البلدة.

وفي ساعات المساء، أعلن "حزب الله" استهدافه لثكنة معاليه غولاني وقاعدة "حوما" وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ.

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