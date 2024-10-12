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رياضة

خالد الغندور يكشف حقيقة قانونية قيد الأهلي لـ وسام أبو علي وهل يتم سحب درع الدوري؟

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إجراءات قيد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، صحيحة بعد الاتهامات التي تشكك في أن قيد اللاعب الفلسطيني تم بشكل غير قانوني.

مدى صحة إجراءات الأهلي لقيد وسام أبو علي 

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ردًا على ما تردد بشأن عملية تزوير في قيد وسام أبو علي بالنادي الأهلي، تواصلنا مع اتحاد الكرة للرد على ذلك".

اتحاد الكرة يؤكد صحة صحة قيد وسام أبو علي 

وتابع: "تم التأكيد من جانب اتحاد الكرة، أن وسام أبو علي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية وتم قيده بجواز السفر الفلسطيني ومستندات قيده صحيحة".

وأكمل: "هناك من يشكك في جواز سفر وسام أبو علي ومجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي بقيد اللاعب بجواز سفر وهمي".

وزاد: "في البداية قبل تسليم جواز السفر الفلسطيني، عليه الحضور إلى اتحاد الكرة للاطلاع على كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بعملية القيد".

واختتم: "اتحاد الكرة أكد أنه قبل قيد وسام أبو علي وأثناء المفاوضات النادي الأهلي تواصل معنا لقيد اللاعب كفلسطيني ووقتها الإجراءات كانت معروفة وكان الرد: "جهزوا ما يثبت أنه فلسطيني وسنقيده" وهذا ما حدث وبالتالي كل مستندات القيد صحيحة وما يتردد عن سحب لقب الدوري من الأهلي غير صحيح".

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