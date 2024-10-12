الأحد 13 أكتوبر 2024
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أخبار مصر اليوم: أمطار رعدية على هذه المدن غدا.. أول قرار من السكة الحديد بعد الافتتاح الرسمى لمحطة بشتيل.. وضبط 36 طن زيوت سيارات مغشوشة ومعاد تدويرها بالبدرشين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءات أهم الاخبار كما يلى:

 

الأوقاف تطلق برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية

أطلقت وزارة الأوقاف برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية.

 

ذكرى نصر أكتوبر 1973، تدمير 15 طائرة و13 دبابة للعدو في مثل هذا اليوم

ذكريات  نصر أكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 12 أكتوبر من العام.

 

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية غدا الأحد، على مناطق من مدينتي "حلايب، شلاتين" وعلى فترات متقطعة.

 

بالخطوات كيفية سداد الرسوم الدراسية لطلاب تجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات هامة  بشأن سداد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الذين تم قبولهم بالشعب والبرامج المختلفة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 

أول قرار من السكة الحديد بعد الافتتاح الرسمى لمحطة بشتيل

 

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، توقف جميع قطارات الصعيد القادمة للقاهرة بمحطة قطارات بشتيل ماعدا قطارات ٨٩ - ٩٣٥.

 

ضبط 36 طن زيوت سيارات مغشوشة ومعاد تدويرها بالبدرشين

 

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة مديريات التموين بالرقابة والتفتيش علي كافة الأنشطة والمنشأت التموينية والتجارية بالأسواق وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.

 

9 صور ترصد افتتاح وتفقد السيسي محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود - السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف. 

 

وزير النقل: نفذنا عددا كبيرا من مشروعات الطرق والكبارى فى وقت قياسى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال مراسم افتتاح بعض المشروعات القومية فى مجال النقل، أن الوزارة تمكنت من إنهاء عدد من المشروعات الكبرى فى وقت قياسى ومنها مشروعات محاور النيل والطرق

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الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الدكتور شريف فاروق وزير التموين جامعة عين شمس سداد المصروفات

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