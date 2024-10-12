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أخبار مصر

9 صور ترصد افتتاح وتفقد السيسي محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال التفقد، فيتو

 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود - السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف. 

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة. 

 

وجاءت أبرز المشروعات كالتالي:
محطة قطارات صعيد مصر بشتيل - خط سكك حديد الفردان – بئر العبد
خط سكك حديد كفر داود – السلام - تطوير نظم إشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوط - المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - محور بديل خزان أسوان - محور الزقازيق - كوبري أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة - كوبرى جنبواى العلوى. 


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الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بئر العبد السيسي

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