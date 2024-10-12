ذكرى نصر أكتوبر 1973، تدمير 15 طائرة و13 دبابة للعدو في مثل هذا اليوم

ذكريات نصر أكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 12 أكتوبر من العام.

وكشفت البيانات الصادرة فى مثل هذا اليوم على التقدم الذى قامت به قواتنا وتكبيد العدو الإسرائيلى خسائر فادحة سواء من الطائرات أو الدبابات.

البيان الرقم (31)

التاريخ: 12/10/1973

سعت: 1336

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

قام تشكيل من طائراتنا ليلة أمس بالهجوم على مراكز قيادة العدو في أم مرجم والطاسة على المحور الأوسط بسيناء وقصفها بالصواريخ فأشعل بها النيران ودمر للعدو محطتي رادار.



وعلى الساحل الشرقي لخليج السويس رصدت قواتنا البحرية ثلاث من لنشات الصواريخ البحرية المعادية ترافقها مجموعة من قوارب الكوماندوز فقامت مدفعيتنا بقذفها ودمرت أحد اللنشات وبعض القوارب وقد طارد تشكيل بحري من قواتنا البحرية باقي القطع البحرية المعادية أثناء انسحابها إلى ميناء رأس سدر وقصفها بالصواريخ وبالمدفعية البحرية فدمر اللنشين الباقيين وباقي القوارب ـ وشوهدت النيران مشتعلة بمنشآت الميناء.



وقد قام بعض المواطنين بأسر اثنين من طياري العدو ممن أسقطت طائراتهم في معارك الأمس وقاموا بتسليمها إلى القوات المسلحة.



البيان الرقم (32)

التاريخ: 12/10/1973

سعت: 1554

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

تمت في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم معركة بين أحد تشكيلاتنا البرية تعاونه قاذفاتنا المقاتلة وتشكيل ميكانيكي معادي مدعم بالدبابات وقد دارت المعركة في القطاع الأوسط من الجبهة وأسفرت عن تدمير ثلاثة عشر دبابة معادية وتسعة عشر عربة مدرعة وحوالي مائتي فرد ما بين قتيل وجريح، كما استولت قواتنا على دبابتين من طراز باتون وأسرت طاقميها، وقد عادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.



البيان الرقم (33)

التاريخ: 12/10/1973

سعت: 2023

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

حاول العدو الجوي خلال اليوم القيام بعدة غارات جوية ضد منطقة بورسعيد وعلى قواتنا البرية في القطاع الأوسط من الجبهة وقد تصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت 7 طائرات فوق منطقة بورسعيد و8 طائرات فوق القطاع الأوسط منها 3 هليوكبتر، وبذا يكون إجمالي ما خسره العدو من الطائرات على الجبهة المصرية اليوم 15 طائرة حتى ساعة إعداد هذا البيان.

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