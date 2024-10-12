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بالخطوات كيفية سداد الرسوم الدراسية لطلاب تجارة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات هامة  بشأن سداد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الذين تم قبولهم بالشعب والبرامج المختلفة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأوضحت الكلية أنه تم تحميل المصروفات الدراسية على الطلاب المقيدين بالشعب والبرامج التالية:

. شعبة الدراسة باللغة العربية

. شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية

. شعبة الدراسة باللغة الفرنسية

على الطلاب الدخول على نظام الجامعة الإلكتروني UMS لسداد المصروفات الدراسية، ويجب أن يتم السداد خلال (۳) أيام من تاريخ هذا الإعلان، وفى حالة عدم السداد يعتبر قبول الطالب لاغيًا بالبرنامج ويتم استبداله بمن يليه في قائمة الانتظار.

خطوات الدفع الالكترونى على نظام الجامعة الالكتروني UMS

 1) الدخول على موقع الجامعة

(۲) في خانة الكلية يختار الطالب  كلية التجارة) باللغة العربية، (Business) باللغة الانجليزية.

(3) يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم اوال username.

 (4) يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الموحدة لجميع الطلاب وهي Abcd1234 ثم يقوم بالضغط على login او تسجيل الدخول،

وعليه التأكد من كافة بياناته قبل إجراء أي معاملة، وفي حال اختلاف البيانات عليه التوجه الى ادارة شئون الطلاب بالكلية.

(٥) بعد الدخول على الموقع سوف تظهر شاشه أمام الطالب يقوم من خلالها بتغيير كلمة المرور الى كلمه مرور جديده خاصه به مع مراعاه

عدم نسيان كلمة المرور مطلقا..

(1) عند سداد الرسوم الدراسية يقوم الطالب بالضغط على المدفوعات أعلى الصفحة ثم المدفوعات المستحقة بعد التأكد من المصروفات.

يقوم الطالب بالضغط على أدفع، ويظهر أمامه اختيارين، فورى أو من خلال بطاقة الإئتمان ( ميزة - Visa).

في حالة رغبة الطالب في السداد عن طريق فورى يقوم الطالب بالآتى:

يقوم باختيار فوري واخذ رقم الفاتورة الذي يظهر على الشاشة ويقوم الطالب باستخدامه والدفع من خلال أي ماكينة فوري

و في حالة رغبة الطالب في السداد عن طريق بطاقة الائتمان يقوم الطالب بالآتى:

يقوم باختيار السداد ببطاقة الإئتمان واتباع الخطوات التى سوف تظهر على الشاشة.

 

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