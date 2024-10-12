وزير النقل: نفذنا عددا كبيرا من مشروعات الطرق والكبارى فى وقت قياسى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال مراسم افتتاح بعض المشروعات القومية فى مجال النقل، أن الوزارة تمكنت من إنهاء عدد من المشروعات الكبرى فى وقت قياسى ومنها مشروعات محاور النيل والطرق

مشروع محور السنبلاوين

موضحا أن محور الزقازيق السنبلاوين الجديد يبلغ طوله 40 كم ويحتوي على 3 حارات مرورية في كل اتجاه ويشمل 67 عملا صناعيا ( 24 كوبري – 39 نفق - 4 برابخ) والمحور يربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويخدم عدة مدن ومراكز كبرى منها الزقازيق والقنايات وديرب نجم والسنبلاوين ، لافتا إلى تطوير وازدواج طريق 6 اكتوبر / الواحات والذي تم تطويرة وازدواجه ليصبح بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وبطول 283 كم وكذلك إلى تطوير وازدواج طريق اسيوط / قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كيلو متر ليصبح بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه بالاضافة الى تطوير وازدواج طريق دهب / نويبع بطول 22 كيلو متر ليصبح 2 حارة مرورية في كل اتجاه والذي يشمل 21 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول وكذا تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم ليصبح 3 حارة مرورية في كل اتجاه ويشمل عدد 5 أعمال صناعية ( 4 كوبري سطحي – 1 كوبري علوي )

مشروع محور خزان أسوان

مشيرا الى ان محور بديل خزان أسوان أعلى النيل يبلغ طوله 5.4 كيلو متر ويتكون من 3 حارة مرورية في كل اتجاه ويحتوي على 3 أعمال صناعية ( 2 كوبري علوي + 1 نفق ) لافتا الى الكباري اعلى المزلقانات مشيرا الى عدد 6 كباري وهي ( كوبري مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة ويبلغ طوله 600 متر ومكون من 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري أعلى مزلقان ابو حمص بمحافظة البحيرة ويبلغ طوله 1.27 كم ويتكون من 3 حارات مرورية في كل اتجاه + كوبري أعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية وبطول 980 مترا وبعدد 2 حارة في اتجاه واحد + كوبري اعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا وبطول 500 متر وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري أعلى مزلقان المضيق بمحافظة اسوان ويبلغ طوله 650 مترا وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري اعلى مزلقان السيل بمحافظة اسوان ويبلغ 560 متر وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه )

مشروعات كبارى

لافتا إلى عدد 3 كباري في قطاع الكباري العلوية على الطرق وهي ( كوبري جنبواي بمحافظة البحيرة ويبلغ طول الكوبري 900 متر وبعرض 12 مترا ويشمل 3 حارات مرورية في كل اتجاه + كوبرى كفر الدوار بمحافظة البحيرة ويبلغ طوله 625 متر وبعرض 12 مترا ومكون من 3 حارات مرورية في كل اتجاه + كوبري كنج عثمان بمحافظة البحيرة ويبلغ طولة 750 م وبعرض 12 مترا ويشمل 3 حارات مرورية في كل اتجاه

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