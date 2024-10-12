الأوقاف تطلق برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية
أطلقت وزارة الأوقاف برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية.
الأوقاف تطلق برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم
وقالت وزارة الأوقاف إنه انطلاقًا من عناية وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم، ومن منطلق قول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾، وقول النبي ﷺ: "اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ"، تطلق وزارة الأوقاف برنامج الختمة القرآنية للقرآن الكريم الورد اليومى.
وأضافت وزارة الأوقاف أنه سيتم نشر صفحة من القرآن الكريم يوميًّا الساعة الثالثة عصرًا، من خلال نشر صفحة من المصحف يوميًّا.
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