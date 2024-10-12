النيابة تستدعي أهل مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالسلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء أهل سيدة مسنة عثر علي جثتها داخل شقتها لسماع أقوالهم، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من نجلي سيدة يفيدان بعثورهما علي والدتهما متوفية وفي حالة تعفن داخل الشقة محل سكنها بالسلام.

وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن السيدة مسجاة علي السرير في غرقة النوم في حالة تعفن.

وكشفت المعاينة عن سلامة جميع نوافذ الشقة ولا توجد بعثرة بمحتوياتها.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.