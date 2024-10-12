العثور على جثة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة السلام

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة لسيدة مسنة داخل مسكنها.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة مسنة مُسجاة على وجهها في غرفة النوم، في حالة تعفن واضح، وكانت ترتدي ملابسها كاملة، وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثرة في محتوياتها.

وبسؤال نجليها، أفاد أحدهما بأنه يعمل ترزي ويعيش في منطقة الشرابية، بينما تعيش شقيقته في الشروق، وأوضحا أنهما قدما للاطمئنان على والدتهما ليكتشفا وفاتها.

وأكدا أنها كانت تعاني من آثار جلطة دماغية وأمراض الشيخوخة، ولم يشتبها في شيء أو اتهام أحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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