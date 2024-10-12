السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خلال زيارته لـ لبنان، رئيس الشورى الإيراني: ندعم قرارات المقاومة

رئيس الشورى الإيراني،
رئيس الشورى الإيراني، فيتو

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أن بلاده ستدعم القرار الذي يتخذه الشعب والحكومة والمقاومة في لبنان.

 نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان مساء اليوم السبت.
وكان قاليباف عقد لقاءات مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ونبيه بري رئيس مجلس النواب في العاصمة بيروت، كما أجرى مناقشات مفصلة مع رؤساء الكتل السياسية والمجاهدين وممثلي السياسيين.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني: "إنني زرت لبنان الشقيق وأحمل رسالة القيادة الإيرانية ومفادها أنها ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة".


وشدد محمد باقر قاليباف على أنه يتوجه للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي وسينقل معاناة الشعب اللبناني على مستوى العالم، قائلا: "ذكرت في لقائي مع رئيس الحكومة اللبنانية بأن إيران مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للشعب اللبناني عبر الحكومة".

إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة

 

تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" وجيش  الإحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
 

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