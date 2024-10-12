إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز صحي في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي
أعلنت منظمة الصحة العالمية إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز للرعاية الصحية في لبنان، تضررت بالقصف الإسرائيلي.
إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز للرعاية الصحية في لبنان
وقالت المنظمة: إن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.
الاحتلال يهدد باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان
من جانبه، هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان بدعوى "استخدامها في نقل عناصر "حزب الله".
وأعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 شهيدا، و10380 مصابا.
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