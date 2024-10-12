السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إيران تبلغ واشنطن بالرد على أي هجوم إسرائيلي جديد

صواريخ ايران، فيتو
صواريخ ايران، فيتو

قال مصدر مطلع في طهران لشبكة "سي إن إن"الأمريكية، اليوم السبت، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد من جانب إسرائيل.

جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الحكومة الإيرانية انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر - وإذا فشلت تلك الجهود - فالمساعدة في حماية طهران.

وقال مسؤول إسرائيلي، يوم الجمعة، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدما في ما يتعلق بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

استهداف إسرائيل المواقع النووية

وأوضح المسؤولون الأمريكيون بالتشاور مع تل أبيب أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية.

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طهران الولايات المتحدة الشرق الأوسط إسرائيل لحكومة الإيرانية

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