استشهاد وإصابة 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي لمناطق في جبل لبنان

أسفرت غارات إسرائيلية عنيفة، اليوم السبت، استهدفت مناطق في جبل لبنان، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل.

غارات اسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن اغتيال 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة برجا في قضاء الشوف، ومقتل شخص على بلدة المعيصرة في كسروان، في جبل لبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مبنى متضرر بشكل كبير، بينما كانت امرأة تصرخ وآخرون يحاولون انتشالها من بين الركام.

نيبة بيري يهاتف ماكرون للعمل علي وقف اطلاق النيران

وتعرضت منطقة دير بلا في قضاء البترون شمال بيروت لغارة إسرائيلية، لم تتضح خسائرها.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.