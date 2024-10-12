السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

جهود لكشف غموض العثور علي جثة ممرضة بمركز جراحة القلب بجامعة المنصورة

العثور علي جثة ممرضة،
العثور علي جثة ممرضة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ممرضة في العقد الثالث من عمرها متوفاة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة.

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وكان عثر عدد من العاملين بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة محافظة الدقهلية، على ممرضة في العقد الثالث من عمرها متوفاة داخل غرفة بالمركز ، وسط حالة من الجدل حول احتمالية إقدامها على التخلص من حياتها لتعرضها لضغوط.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على ممرضة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية "جثة هامدة".

وتم نقلها إلى المشرحة لإعداد تقرير عن ملابسات الوفاة، فيما تفحص أجهزة الأمن الواقعة للتعرف على الأسباب وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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