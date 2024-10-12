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صحة الدقهلية: افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعى خلال سبتمبر

علاج طبيعي بصحة الدقهلية،
علاج طبيعي بصحة الدقهلية، فيتو

 كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية فى بيان له اليوم عن جهود إدارة العلاج الطبيعى خلال سبتمبر الماضى، والتى تضمنت تجهيز وافتتاح عيادة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة طناح التابعة لإدارة المنصورة علاوة على تجهيز أخرى بطب أسرة أحمدية أبوالفتوح (الزهراء) التابعة لمركز بلقاس.

تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي

 وأضاف مدكور أنه فى إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى فقد تم تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات التابعة لإدارات (ميت غمر- بلقاس - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - شربين - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية – جمصة) بواقع 90 جولة تفقدية. 

 


31195 جلسة علاج طبيعي 

 فيما أوضح الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي أن وحدات وأقسام إدارته أجرت  خلال الشهر الماضى نحو  31195 جلسة من بينها 21054 جلسة بالعيادات الخارجية و6553 لمرضى الغسيل الكلوى  بالإضافة إلى 1081 بالعناية والداخلى.

كماشهد سبتمبر الماضى 3 ورش تدريبية بمستشفى شربين بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي) وعقد نحو 45 اجتماعًا فنيًا بمختلف مستشفيات الدقهلية ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس-  بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية ) جرى خلالهم بحث ومناقشة مختلف موضوعات العلاج الطبيعى بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية.

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