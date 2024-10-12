تعليم الدقهلية تعقد اجتماعًا لاختيار القيادات بدواوين الإدارات (صور)

انعقدت لجنة القيادات بتعليم الدقهلية لاختيار رئيس قسم تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي بدواوين الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتحت رعاية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وانعقدت اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قسم تعليم إبتدائي وإعدادي وثانوي بدواوين الإدارات التعليمية .

وتشكلت اللجنة من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين، الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية،إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية، إيهاب شوقي مدير إدارة الموارد البشرية والتدريب، أحمد إبراهيم مدير إدارة التعليم الابتدائي، مصطفى البليهي مدير إدارة التعليم الإعدادي، راغب مختار مدير إدارة التعليم الثانوي.

مناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقد التزمت اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنية للجميع التوفيق والسداد وداعية الجميع للتفاني والإخلاص في العمل.