السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

عقب الافتتاح، وزارة النقل ترصد أعمال تشغيل خط "السادات-كفر داود" (صور)

خط قطار السادات
خط قطار السادات
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الهيئة القومية للسكك الحديدية، نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا، بعد افتتاح خط قطار السادات كفر داود، وذلك بعد مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات وبدء التشغيل الفعلي للخط، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين، ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

 

 


وكانت قد بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تجارب التشغيل لخط قطار السادات كفر داود. 

 

تجارب تشغيل خط السكك الحديدية السادات 

وتقوم هيئة السكة الحديد حاليا بأعمال تجارب التشغيل على خط سكة حديد السادات كفر داود، ضمن خطة الهيئة فى إنشاء وصلات جديدة لخدمة المناطق الصناعية.

وتم دخول القطارات لأول مرة حتى محطة سكة حديد مدينة السادات على خط كفر داود السادات.

 

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