السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

انتشال جثة طفل من ترعة في أبو النمرس

ترعة
ترعة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل غرق في مياه ترعة بمنطقة أبو النمرس، وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

 

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل في مياه ترعة بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الإنقاذ النهرى أبو النمرس مديرية أمن الجيزة

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