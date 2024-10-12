مقتل 4 أشخاص إثر انفجار محطة للوقود في جروزني عاصمة الشيشان

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في محطة للوقود بمدينة جروزني عاصمة الشيشان أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان.

مقتل 4 أشخاص بانفجار في محطة للوقود



وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على "تليجرام": "أخمدت فرق الإطفاء حريقا أعقب انفجار صهريج للغاز بمحطة للوقود في جروزني أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان".