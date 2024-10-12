السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 4 أشخاص إثر انفجار محطة للوقود في جروزني عاصمة الشيشان

انفجار محطة وقود
انفجار محطة وقود في الشيشان، فيتو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في محطة للوقود بمدينة جروزني عاصمة الشيشان أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان.

 

مقتل 4 أشخاص بانفجار في محطة للوقود


وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على "تليجرام": "أخمدت فرق الإطفاء حريقا أعقب انفجار صهريج للغاز بمحطة للوقود في جروزني أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان".

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