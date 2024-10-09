نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

دعا وزير الرياضة الشيشاني أحمد قديروف، نجل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، المقاتلين المحليين إلى ترك موسيقى "البوب" للفنون القتالية المختلطة.

نداء من نجل قديروف للمقاتلين في الشيشان

ونشر أحمد قديروف منشور على قناته في "تلجرام"، موضحا: "أنشطتك وسلوكك داخل وخارج الحلبة يسبب قلقا عميقا ويسيء إلى شرف شعبنا والعقيدة التي نتبعها".

وأشار أحمد قديروف إلى أن الكلام والسلوك الفاحش لمقاتلي الفنون القتالية المختلطة لا يهينهم فحسب، بل يهين أيضا الشعب الشيشاني بأكمله والمجتمع المسلم ككل.

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