الصيادلة: الشركات تعوض الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية

أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ أن وزارة المالية أصدرت من قبل موافقة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات مشيرا الى ان الأمر توقف على وضع آليات لسحب الأدوية.

تعويض الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدواء المصرية اليوم أن شركات الأدوية سوف تعوض أصحاب الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية واستبدالها بأدوية جديدة.

من جانبه أكد الدكتور علي غمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه عقد اجتماع مع كل شركات الدواء وشركات التوزيع والمخازن ونقابة الصيادلة لوضع آلية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق.

وأوضح في كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم أن حملات التفتيش بهيئة الدواء رصدت خلال ٧٦ ألف حملة تفتيشية أماكن لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة ضدها.



وكشف أنه جاري الاتفاق على آلية وتوقيت لسحب هذه الأدوية واعدامها بشكل كامل والآلية ستكون موجودة خلال الأسابيع القادمة.

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.