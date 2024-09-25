شعبة الصيدليات: سحب الأدوية منتهية الصلاحية يضمن عدم وجود أي دواء مغشوش بالسوق

قال الدكتور حاتم البدوي رئيس شعبة اصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية إنه الفترة الأخيرة عانت الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن إشراف هيئة الدواء كجهة رسمية على الاتفاق بين أصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والأدوية يضمن تنفيذ التطبيق وسحب شركات الدواء للأدوية المنتهية الصلاحية وتستطيع الصيدليات تعويض خسائرها المادية.

آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

وأكد البدوي في كلمته خلال مؤتمر عقدته هيئة الدواء المصرية اليوم للكشف عن آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ان سحب هذه الأدوية والتخلص منها يضمن عدم وجود أى أدوية مغشوشة في السوق.

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ أكثر من ١٥٦ مليون عبوة من أكثر من ٣٠٠ مستحضر في السوق وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.