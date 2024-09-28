رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن سر طوابير المواطنين امام صيدليات الإسعاف.

القاهرة الكبري بها ٣ صيدليات حكومية

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن الصيدليات الحكومية وعددها ١١ صيدلية يتوفر بها جميع الأدوية وهي خدمة توفرها هيئة الشراء الموحد من خلال الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية لتوفير الأصناف الحيوية للمرضي.

وأكد أن القاهرة الكبري بها ٣ صيدليات حكومية موزعة في الاميرية ومنطقة الإسعاف في وسط البلد والجيزة الا ان المواطنين لا يترددون الا على صيدلية الاسعاف في وسط البلد فقط ويتركون صيدليات الاميرية والجيزة ولا يوجد امامهم زحام مثل الإسعاف.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يوجد خطة لدي هيئة الشراء الموحد للتوسع في عدد الصيدليات ليزيد الي ٣٠ صيدلية في كل المحافظات بنهاية ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بنهاية شهر أكتوبر القادم سوف تتوفر ٩٠% من الأدوية المتداولة في السوق متوفرة بالصيدليات.

هيئة الدواء توافق على ١٠٠٠ فاتورة استيرادية لمواد خام شهريا

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء توافق شهريا على ١٠٠٠ فاتورة استيرادية لمواد خام تدخل إلي الشركات والمصانع للإنتاج، موضحا أنه في شهري يونيو ويوليو الماضيين تمت الموافقة على أكثر من ٢٠٠٠ فاتورة استيرادية تمهيدا لتوفير كل الأدوية التي تعرضت لنقص الفترة الماضية.

تحسن في توفير الأدوية

وأكد أن سوق الدواء شهد انفراجة وتحسن في توفير الأصناف الدوائية، وتم ضخ ملايين العبوات من الدواء منذ أغسطس الماضي.

وكانت هيئة الدواء المصرية أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

وأكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية لحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحًا أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.