تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

صادقت المحكمة العليا الإسبانية أمس الجمعة، على غرامة مقدارها 1080 يورو (1182 دولارً) تلقاها ناشط في مجال البيئة حضر عاريًا إلى أحد مراكز الشرطة ورفض ارتداء ملابسه رغم أنّ الشرطة طلبت منه ذلك مرات عدة.

وغُرّم هذا الرجل لـ"عصيانه" الأوامر بعدما حضر في 20 أغسطس 2020 "عاريًا بشكل كامل" إلى مركز للشرطة في فالنسيا (شرق)، راغبًا في "تقديم شكوى"، وفق ما ذكرت المحكمة العليا في بيان.

وطلب منه عناصر الشرطة أن يرتدي ملابسه "التي كانت بحوزته داخل حقيبته" لأنه "كان يعطل عمل المكتب"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة الألمانية "رفض بشكل واضح وقاطع" ارتداء ملابسه، بحجة أن من حقه التعري.

التجوّل عاريا في الأماكن العامة

و استأنف الناشط قرار تغريمه لكن المحكمة العليا رفضت استئنافه. وأكدت أنّ الأوامر التي أصدرتها الشرطة "كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام والتعايش السلمي".

وتصدّر هذا الناشط عناوين صحف إسبانية في سبتمبر 2022 بعد محاولته دخول محكمة فالنسيا وهو ينتعل حذاءه فقط. ثم حوكم بتهمة التجوّل عاريا في الأماكن العامة آنذاك.

وبات التعري العام قانونيًا في إسبانيا منذ العام 1988، ولكن يمكن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإخلال بالأمن العام إذا أثار عريّهم غضب الآخرين أو انزعاجهم.