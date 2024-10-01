رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يزور مصر

يقوم ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بزيارة مصر غدا الأربعاء.

وأشار بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء ولاية بافاريا سيحتفل بيوم الوحدة الألمانية تحت أشعة الشمس الأفريقية هذا العام، حيث من المزمع أن يقوم زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي يوم الأربعاء بزيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام.

وفي السياق، قال زودر لوكالة الأنباء الألمانية في ميونيخ: "نحن نسافر إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يتوافق توقيت الزيارة مع الاستراتيجية الخاصة بنا في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف: "تعد مصر من المنظور الأمني بمثابة البوابة إلى أفريقيا وشريك مهم في المنطقة".

ثالث رئيس وزراء بافاري يزور مصر

وأضاف زودر أنه ثالث رئيس وزراء بافاري يزور مصر، بعد فرانز جوزيف شتراوس وإدموند شتويبر.

وأردف: "إن أهم ما يميز هذه الزيارة هو الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي"، حيث من المقرر عقد هذا اللقاء يوم الخميس.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن المحادثات مع مدبولي ستركز أيضًا على موضوع الهجرة، إلا أن هناك قضايا أخرى ستحتل مركز الصدارة، قائلا: "نريد توسيع نطاق التعاون الاقتصادي كجزء من استراتيجية بافاريا في أفريقيا.. وتحقيقًا لهذه الغاية فنحن نقدم الدعم للشركات البافارية ومنها على سبيل المثال شركة سيمنز".

“قناة السويس على قضبان”

وأوضح بيان سفارة ألمانيا بالقاهرة أن فيود زودر سيقوم والوفد المرافق له في مصر بزيارة أكبر مشروع للسكك الحديدية في البلاد، وهو “قناة السويس على قضبان”، حيث تلعب شركة سيمنز - وهي شركة بافارية - دورًا رئيسيًا في بنائه.

وأوضح البيان أن من الموضوعات الأخرى التي ستركز عليها الزيارة؛ موضوع الهيدروجين حيث ذكر زودر: "نحن نريد موردين جددا للهيدروجين الأخضر، وسنقوم بالاتفاق على مجالات التعاون مع مصر في هذا المجال".. وباعتبار بافاريا "قوة اقتصادية" فهي تحتاج إلى الحصول من الشمال والجنوب وبشكل موثوق به على الهيدروجين باعتباره يشكل تكنولوجيا المستقبل.

وأشار بيان السفارة إلى أن رئيس الوزراء زودر سيقوم بزيارة الأهرامات في أثناء رحلته إلى مصر. ويقول زودر: "إن مصر بلد ممتع، وذلك بسبب تاريخ هذا البلد العظيم".

زيارة ودعم مشروع اجتماعي لأطفال الكنيسة القبطية

وقبل أن يغادر زودر متوجهًا إلى بافاريا في يوم الجمعة فإنه سيقوم كذلك بزيارة وبدعم مشروع اجتماعي لأطفال الكنيسة القبطية.. "نحن نود كذلك تقديم الدعم للمسيحيين في البلاد".

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة ليست الزيارة الأولى لزودر إلى هذا البلد الشمال أفريقي - فقد سبق له أن زار مصر مرتين - لكن بشكل خاص.. ورغمًا عن ذلك فسوف تكون هذه الزيارة الأولى من نوعها؛ ففي يوم ٣ أكتوبر سوف تنظم ولاية بافاريا بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة احتفالًا بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، حيث سيكون بمثابة مهرجان أكتوبر تحت أشجار النخيل، كما ذكر زودر والذي أضاف: "نحن نود أن نظهر هناك لماذا تُعد ولاية بافاريا أجمل ولاية في ألمانيا وتتمتع بمكانة عالية جدًا في الخارج".

وأوضح بيان السفارة الألمانية أن مصر تعد شريكا تجاريا مهما لولاية بافاريا في شمال أفريقيا.. ففي عام ٢٠٢٣ بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية ٦١٨ مليون يورو، حيث بلغت الصادرات من بافاريا إلى مصر مبلغ (٤٨٢ مليون يورو).

والجدير بالذكر أن أهم صادرات مصر إلى ولاية بافاريا تتمثل في الخضروات والفاكهة بنسبة (١٢٪) والنفط الخام (١١٪) والغاز (٧٪). وتتمتع مصر بمناخ جيد للاستفادة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أن هناك إمكانية للتطوير في إنتاج “الهيدروجين الأخضر”، وفي هذا المجال تبحث مصر عن مستثمرين.