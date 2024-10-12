تعليم الوادي الجديد تستقبل طلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال التمور

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في مسابقة ملكة جمال التمور بدءا من غدًا الأحد ١٣ حتى الخميس ١٧ أكتوبر الجارى، بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة (إدارة الموهوبين والتعلم الذكي)، وأقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.

وتنظم محافظة الوادي الجديد، خلال شهر نوفمبر المقبل مسابقة ملكة جمال التمور للعام الحالي 2024، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي Egy_Agri.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها الشروط الواجب توافرها في مسابقة ملكة جمال التمور هي: ألا يكون سبق للطفلة التقدم في الأعوام السابقة، أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة، السن من 6 سنوات حتى 13 سنة، يشترط موافقة الوالدين على الشروط بعد الفرز بالاستبيان المقدم، امتلاك مواهب فنيه وعلميه "شعر- غناء- موسيقي- ممارسة أنشطة رياضية"، الالتزام بمعايير السن المطلوب والتدريبات المقررة تحديدها، المستندات المطلوبه، شهادة ميلاد الطفلة، شهادة ميلاد الأب- الأم، صورة شخصية حديثة للطفلة.

وأضاف بيان محافظة الوادي الجديد، أن تقدم الملف بإدارة الموهوبين التابعة لمديرية التربية والتعليم أو أقسام الموهوبين بالمراكز، وذلك اعتبارًا من الأحد 13 أكتوبر 2024 ولمدة أسبوع من تاريخ الإعلان.

الملتقي التسويقي للتمور بالوادي الجديد

وتنظم محافظة الوادي الجديد، الملتقى التسويقي الرابع للتمور بالوادي الجديد السنوي، الذي يُقام للعام الرابع على التوالي، بمشاركة عارضين من مختلف محافظات الجمهورية ودول العالم، وذلك لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، حيث يضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها وأصحاب الحرف اليدوية.

وقالت نائب المحافظ، إنّ الملتقى التسويقي المصري للتمور ينطلق هذا العام بشكل أكثر توسعًا عقب ما حققه من نجاح في نسخه الثلاث الماضية، حيث يجري التخطيط لإقامة "معرض الوادي الجديد الزراعي- Egy_Agri" بداية نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة؛ ليضم المجالات ذات الصلة بالزراعة بالتعاون مع الدول ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية إلى جانب النخيل والتمور ومجالات الاقتصاد الأخضر، لافتةً لمشاركة جامعة الوادي الجديد بعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات العلمية في مجالات الزراعة، بما يمثل فرصة جيدة لالتقاء الباحثين وتعزيز حركة البحث العلمي تحت مظلة المعرض.