خدمات جديدة للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ 900 مواطن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المرور على 21 منشأة غذائية وإعدام 9 كيلوجرامات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

هذا فيما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ورشة فنون تشكيلية للأطفال من ذوي الهمم بمركز شباب الخارجة، وكذا تنظيم مهرجان رياضي لكبار السن والرواد وقدامى الرياضيين بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، تنظيم ندوات حول انتصارات أكتوبر المجيدة بالداخلة لتثقيف النشء وإكسابهم معلومات حول حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عقد ندوة عن إدارة الأزمات والكوارث والتوعية بخاطرها وسبل التعامل معها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وفي ذات السياق عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، ندوة بعنوان "كيف تبدأ مشروعك الخاص وتنمية مهارات العمل الحر" بالتنسيق مع المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالمركز.

ونظم قطاع الثقافة بالوادي الجديد، احتفالية ثقافية وفنية بمركز الجديدة الأزهري بالداخلة وبيت ثقافة بلاط بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ