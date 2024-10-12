"طرق الأبواب"، الخارجة التعليمية تطلق فعاليات مبادرة بداية جديدة

أطلقت مدرسة المروة الإعدادية (وحدة التدريب والجودة، التربية الاجتماعية، التخطيط الاستراتيجى)، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "طرق الأبواب"، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، لنشر أهداف المبادرة داخل وخارج أسوار المدرسة.

وقالت سهى خير مدير مدرسة المروة الإعدادية بالوادي الجديد، إن المبادرة تضمنت لقاءات مع سكان حى المروة بمدينة الخارجة، وكذا المحال التجارية فى الحى، مطعم الحى، عيادة حى المروة، بالإضافة إلى أحد الباعة الجائلين.

وأكدت حرص المشاركين بالمبادرة في الحي على تشجيع المواطنين على المشاركة في الأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها، وكذا التعرف عن قرب على مشاكل المواطنين وحلها في أقرب وقت، وإرسالها إلي الهيئات والجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية.

وأشارت “خير” إلي ختام فعاليات المبادرة بزيارة لمدرسة عمر بن الخطاب حيث لاقت المبادرة استحسان الجميع، وقدمت الشكر لمنفذى فعاليات المبادرة سحر حمدون رئيس وحدة التدريب والجودة، نجلاء مسلم منسق الجودة ومشرف جماعة التخطيط الاستراتيجي، انتصار يوسف كبير الاخصائيين بالمدرسة والطلاب المشاركين يوسف صلاح، رضوان تامر، عبدالله محمد، نور محمد امام، نور احمد موسى، حبيبة محمود حسين، سما قاسم هاشم، ملك أشرف قاسم، رودينا خالد.

وأكدت مدير مدرسة المروة الإعدادية، أنه فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة، إلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

ومن جانبه أكد وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، أن المبادرات الرئاسية تُعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وأوضح مدير إدارة الخارجة التعليمية، أن المبادرة تستهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي تتشارك فيه جميع وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

فيما أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، تسخير كافة إمكانيات القطاع من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

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