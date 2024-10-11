إنشاء أول معهد عالي تكنولوجي تابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي في الوادي الجديد

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفدًا من الشركات المتخصصة في الخدمات التعليمية؛ لمتابعة إجراءات إنشاء أول معهد عالي تكنولوجي بالمحافظة تابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات والمعاهد التكنولوجية لربط الخريجين بسوق العمل، وبحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وشهد اللقاء استعراض مراحل تنفيذ المشروع والإجراءات المطلوبة لبدء المراحل التنفيذية لإنشاء المعهد، وأوضحت نائب المحافظ أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مُشترك.

ولفتت نائب محافظ الوادي الجديد، إلى حرص المحافظة على التوسع في التخصصات المطلوبة لسوق العمل وتوفير كوادر بشرية مؤهلة، حيث يستهدف المعهد توفير برامج تعليمية وتدريبية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوفير منح دراسية للطلاب غير القادرين دعمًا للتنمية المجتمعية، ومن المخطط أن يشمل تخصصات (الذكاء الاصطناعي - الحاسب الآلي).

برعاية دولة الإمارات الشقيقة..

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "قيادات حكومات المستقبل"

هذا فيما شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الجلسة الافتتاحية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج "قيادات حكومات المستقبل" الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية وتعزيز مهارات قياداتها لمواكبة آليات المستقبل واستشراف التطورات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة.

وذلك بحضور معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبد الله الفلاسي رئيس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وثمّنت نائب المحافظ جهود دولة الإمارات الشقيقة لتنمية القدرات الإدارية اللازمة للقيادة في ظل التغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، وبناء جيل عربي قيادي مُمكّن بالمهارات، مُشيدةً بالتجربة الثرية التي شهدتها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ