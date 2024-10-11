الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

فعاليات جديدة للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد

مبادرة بداية، ڤيتو
مبادرة بداية، ڤيتو

تواصل محافظة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال تنفيذ مجموعة من الخدمات المتنوعة.

هذا حيث نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية للكشف على السيدات ضمن المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن الأمراض لسرعة علاجها.

ونفذت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، الملتقى التوعوي (تجربتي رائدة) بمدارس المحافظة، والذي يهدف لدعم التجارب الإيجابية الرائدة وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمجال  التعليمي.

وفي سياق متصل قدمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل الخدمات لأهالي قرى جناح بمركز الخارجة.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى
ففى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة. وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وسيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من 7 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.

 

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