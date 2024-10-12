السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم محتويات ماركت بواحة الخارجة في الوادي الجديد (صور)

لحظة وصول الحماية
لحظة وصول الحماية المدنية، ڤيتو

 نشب حريق في محل سوبر ماركت بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تفحم جميع محتوياته.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه في الحال دون خسائر بشرية.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق هائل في ماركت بحي المروة بمركز الخارجة وتفحم جميع محتوياته، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات اختناق قد تحدث جراء تصاعد الأدخنة.

 

 وتبين نشوب حريق بماركت في حي المروة بمركز الخارجة بسبب ماس كهربائي بأحد الأجهزة الموجودة، مما أدى إلى اشتعال "الماركت" بكامل محتوياته والدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه فور الإبلاغ بدقائق محدودة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

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