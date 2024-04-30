وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، أبرزها زيت شجرة الشاي

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، مع حر الصيف تواجه الكثير من الفتيات، وبشكل خاص صاحبات الشعر الدهني، من ظهور قشرة الرأس، نتيجة لتراكم الدهون على فروة الرأس، مع عدم غسل الشعر بانتظام، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، وما يتبعها من شعور مزعج بالحكة، وكذلك غلق المسام، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة فروة الرأس بالالتهابات.



وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس



وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن هناك وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، والتي يمكنها أن تحافظ على نعومة الشعر، وذلك على عكس مستحضرات العناية بالشعر، المخصصة لعلاج قشرة الرأس، والتي تتسبب في جفاف الشعر.

Advertisements

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية أهم وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس.

وتلفت خبيرة العناية بالشعر، إلى أنه قبل تجربة أي وصفة طبيعية، من المهم التأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من المكونات. يمكنك اختبار كمية صغيرة من الخليط على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

1. زيت شجرة الشاي:

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للفطريات والمضادة للبكتيريا، مما يجعله علاجًا فعالًا لقشرة الرأس. يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو المعتاد أو تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وتدليكه في فروة الرأس. اتركه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله.

2. صودا الخبز:

تُعد صودا الخبز مقشرًا لطيفًا يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتسبب قشرة الرأس. اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كمية متساوية من الشامبو واستخدميه لغسل شعرك. دلكي فروة الرأس برفق لبضع دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

3. خل التفاح:

خل التفاح له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تساعد في علاج قشرة الرأس. اخلطي كوبًا من خل التفاح مع كوبًا من الماء. بعد غسل شعرك، اسكبي الخليط على شعرك وفروة رأسك. دلكي فروة الرأس واتركيه لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله.

4. زيت جوز الهند:

يُرطب زيت جوز الهند فروة الرأس ويُهدئ الحكة والالتهاب. سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ودلكيه في فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.



5. اللبن الرائب:

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل الالتهاب. ضعي كوبًا من اللبن الرائب على شعرك وفروة رأسك. دلكي فروة الرأس واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

قشرة الرأس

نصائح هامة تساعدك على التخلص من قشرة الرأس:



وأشارت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك مجموعة نصائح هامة، يمكنها أن تساعدك على التخلص من قشرة الرأس، وهي كالتالي:

استخدمي شامبو مضاد للقشرة: اختاري شامبو يحتوي على مكونات مثل الكيتوكونازول أو حمض الساليسيليك أو بيريثيون الزنك.

اغسلي شعرك بانتظام: يساعد غسل شعرك بانتظام على إزالة خلايا الجلد الميتة والزيت الزائد من فروة الرأس.

تجنبي استخدام الماء الساخن: يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى جفاف فروة الرأس وتفاقم قشرة الرأس. استخدمي الماء الدافئ بدلًا من ذلك.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في تحسين صحة فروة الرأس.

قللي من التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم قشرة الرأس. حاولي ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

وأخيرا إذا استمرت قشرة الرأس لديك أو ساءت، فاستشيري الطبيب أو طبيب الأمراض الجلدية.

