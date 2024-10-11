3 طرق بسيطة لعلاج تساقط الشعر من المنزل

تساقط الشعر له أسباب عديدة، فيفقد العديد من الأشخاص الشعر في فروة الرأس فقط، ولكن بعض الأشخاص المصابين بالثعلبة يفقدون أيضًا الشعر على وجوههم أو أجزاء أخرى من أجسامهم، ويمكن أن يأخذ تساقط الشعر عدة أنماط مختلفة بما في ذلك:

الترقق

بقع الصلع الدائرية

تساقط الشعر المفاجئ أو سقوطه في حفنة منه

تساقط الشعر بكمية معينة أمر طبيعي لدى الجميع، وعادة ما ينمو خصلة الشعر لمدة تتراوح من عامين إلى ستة أعوام قبل أن تتساقط، ويمتلك معظم الأشخاص حوالي 100000 خصلة شعر على رؤوسهم، ويفقد الشخص العادي ما بين 50 و100 شعرة يوميًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وتوجد العديد من الأسباب لتساقط الشعر المفرط، بما في ذلك:

الشيخوخة

العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي

صدمة الشعر من ارتداء تسريحات الشعر الضيقة

الحالات الطبية مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الالتهابات الكبرى

الصلع الوراثي بسبب العوامل الوراثية والهرمونية

سوء التغذية، وخاصة عندما يتميز بانخفاض مستويات الحديد أو البروتين

فقدان الوزن السريع أو الكبير

الإجهاد الشديد

الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل، والاكتئاب، والنقرس، ومشاكل القلب

حالات الجلد مثل الصدفية أو التهاب بصيلات الشعر

علاجات تساقط الشعر

عندما لا ينمو الشعر الجديد بسرعة كافية لاستبدال كمية الشعر التي تتساقط يوميًا، وتحدث الثعلبة، ويمكن أن يكون تساقط الشعر رد فعل مؤقت لظروف معينة، ولكن يمكن أن يكون دائمًا أيضًا.

إذا كان الشخص يعاني من تساقط الشعر السريع ويبحث عن علاج الموقف، فهناك عدة طرق لتشجيع نمو الشعر الجديد أو جعل خصلات الشعر أقوى وأكثر صحة.

مكملات البيوتين

البيوتين هو فيتامين ب الذي يساعد على منع تساقط الشعر، وتحتوي العديد من الأطعمة بشكل طبيعي على البيوتين، بما في ذلك:

الأسماك

اللحوم

المكسرات والبذور

البطاطا الحلوة

البروكلي

القرنبيط

برغم ان تناول مكملات البيوتين قد يساعد في منع تساقط الشعر، للحصول على أفضل تأثير، يوصي الأطباء بتناول البيوتين وفيتامين سي والزنك وحمض الفوليك معًا.

تدليك فروة الرأس

أظهرت إحدى الدراسات الأولية أن تلقي تدليك فروة الرأس لمدة أربع دقائق كل يوم لمدة ستة أشهر يحسن أعراض تساقط الشعر، وفي نهاية فترة الاختبار، كان لدى الأشخاص الخاضعين للاختبار سمك شعر أكبر.

أيد استطلاع آخر للرجال الذين يعانون من تساقط الشعر هذه النتائج، وأفاد أكثر من 65٪ من أولئك الذين جربوا تدليك فروة الرأس يوميًا بإعادة نمو الشعر أو على الأقل إبطاء أو إيقاف تساقط الشعر.

لتعزيز تدليك فروة رأسك، يمكنك استخدام زيت اللافندر أو النعناع العطري، حيث تظهر الدراسات المبكرة أن زيت النعناع قد يعزز نمو الشعر، ويمكن قول الشيء نفسه عن زيت اللافندر.

الإقلاع عن التدخين

أحد الآثار الجانبية للتدخين أو التدخين السلبي هو تساقط الشعر، ويمكن لبعض السموم الموجودة في السجائر أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر التدخين على الهرمونات - واختلال التوازن الهرموني هو أحد الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، وأظهرت الدراسات أيضًا أن التدخين يؤدي إلى تساقط الشعر المبكر.

متى يجب زيارة الطبيب

يجب التحدث إلى الطبيب إذا لاحظ تساقطًا مفاجئًا وكبيرًا للشعر، فقد يكون هذا علامة على وجود حالة كامنة، وقد تشمل العلاجات التي قد يوصي بها الطبيب ما يلي:

الأدوية الموصوفة طبيًا مثل Aldactone، وAvodart، وCarospir، وPropecia.

جراحة زراعة الشعر

مكملات الشعر

العلاج بالغطاء الضوئي

البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وهي حقن تمنع تساقط الشعر وتعزز نمو الشعر الجديد.

تحفز تقنية الوخز بالإبر الدقيقة بترددات الراديو فروة الرأس وبصيلات الشعر، مما يتسبب في نمو الشعر.