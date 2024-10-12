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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في المراهنات والإضرار بالأمن القومي

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في المراهنات عبر مواقع إلكترونية والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد  15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسئولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية الى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

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محكمة جنايات القاهرة الجديدة هيئة الرقابة الإدارية قطاع الأمن الوطني وزارة الداخلية

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