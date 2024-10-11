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تصفيات كأس أمم إفريقيا، السنغال تتقدم على مالاوي بهدف في الشوط الأول

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

تقدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم علي نظيره منتخب مالاوي بهدف دون رد بالشوط الاول ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا

مباراة السنغال ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أحرز هدف السنغال باب غايي في الدقيقة 35 وتعرض لاعب مالاوي برايتون مونتالي للكرة في الدقيقة الـ 35. 

تشكيل السنغال أمام مالاوي

حراسة المرمى: ديانج.
الدفاع: ميندي – كوليبالي – نياكاتي – إسماعيل بعقوب.
الوسط: بابا جايي – كامارا – إسماعيلا سار.
الهجوم: ندايي – جاكسون – ماني

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