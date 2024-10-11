تصفيات أمم افريقيا، منتخب أوغندا يخطف فوزا صعبا من نظيره الجنوب سوداني

تصفيات أمم افريقيا، خطف منتخب أوغندا فوزا صعبا من منتخب جنوب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

أحرز هدف أوغندا مفيس في الدقيقة ٤٧

ترتيب أوغندا ومنتخب جنوب السودان

وبحتل منتخب أوغندا الترتيب الثاني بالمجموعة ال ١١برصيد ٧ نقاط ويحتل جنوب السودان الترتيب الأخير بدون نقاط

تاريخ اللقاءات بين منتخب أوغندا ومنتخب جنوب السودان

تويسطر تاريخ اللقاءات بين المتنخبين تفوق أوغندا، حيث تمكنت من الفوز في 3 من أصل 4 مباريات سابقة. ومع ذلك، قد تكون هذه المرة فرصة للجنوب سوداني لتحدي التوقعات وتحقيق نتائج إيجابية.

موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني

وتعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنيتجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80.

غينيا الاستوائية تفوز علي ليبيريا

فاز منتخب غينيا الاستوائية علي نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.