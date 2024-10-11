الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

جنوب إفريقيا يفوز علي جمهورية الكونغو بخماسية في تصفيات الأمم

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا

فاز منتخب جنوب إفريقيا علي نظيره جمهورية الكونغو ينتيجة 5ـ0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

وسجل موكوينا الهدف الأول والثاني لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 12 و27، فيما أحرز أوباس الهدق الثالث في الدقيقة 37، وأضاف لايلي فوسترالهدف الرابع بالدقيقة 52، وجاء الهدف الخامس بالدقيقة راينرز بالدقيقة 78. 

منتخب أوغندا يخطف فوزا صعبا من نظيره الجنوب سوداني 

خطف منتخب أوغندا فوزا صعبا من منتخب جنوب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

أحرز هدف أوغندا مفيس في الدقيقة ٤٧

ترتيب أوغندا ومنتخب جنوب السودان

وبحتل منتخب أوغندا الترتيب الثاني بالمجموعة الـ ١١برصيد ٧ نقاط ويحتل جنوب السودان الترتيب الأخير بدون نقاط.

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