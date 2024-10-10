كرة اليد، مواعيد مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية

كرة اليد، يخوض الأهلي 3 مباريات قوية في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة حاليًّا في المغرب.

وتأتي مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × ميكال الأثيوبي - الجمعة 11 أكتوبر | 7 مساء

الأهلي × سى أف جى إس أو الكونغولي - الأحد 13 أكتوبر | 7 مساء

الأهلي × النجم الساحلي التونسي - الثلاثاء 15 أكتوبر | 9 مساء

الزمالك يواجه بطل إثيوبيا في افتتاح بطولة إفريقيا

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام نظيره فريق كيركوس الأثيوبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي 2024 /2025، والمقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كيركوس بطل إثيوبيا في الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الزمالك × كيركوس الأثيوبي، - 10 أكتوبر | 4 عصرًا

الزمالك × الصداقة الكاميروني - السبت 12 أكتوبر | 7 مساءً

الزمالك × منتدى المغربي، - الإثنين 14 أكتوبر| 9 مساءً

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من:

"فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وحسن يسري رئيسًا للجهاز، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

مجموعات البطولة الإفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى | ميكال الإثيوبي - سي إف جي إس أو من الكونغو - النجم الساحلي التونسي - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية | فاب الكاميروني - دون بوسكو الكونغولي - فلاورز البينيني - رجاء أكادير المغربي.

المجموعة الثالثة | المنتدى المغربي - فريندشيب الكاميروني - كيركوس الإثيوبي - الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة | وداد سمارة المغربي - ادجيدجا - ميشال سبور - آسفا.