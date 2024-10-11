الأهلي يعلن إصابة لاعبته أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي

أكد شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى لاعبات الزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

الأهلي يفوز على وادي دجلة

وفاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.