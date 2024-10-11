السبت 12 أكتوبر 2024
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رياضة

الأهلي يعلن إصابة لاعبته أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي

الأهلي يعلن إصابة
الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي

أكد شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى لاعبات الزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

 

الأهلي يفوز على وادي دجلة

وفاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. 

 

بهذه النتيجة رفع سيدات الأهلى رصيده لـ6 نقاط بعد تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتى روبن، والتى سجلت هدفى الأهلى.
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شادي محمد الأهلي النادي الأهلي أمنية سمير

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