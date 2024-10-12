خطوات الاشتراك في خدمة إنستاباي لعملاء البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاشتراك في خدمة إنستاباي وذلك بعد انضمام للبنك رسميا لها.

وأوضح البنك الزراعي ان هناك عده خطوات للاشتراك في خدمة إنستاباي وهي كالتالي:



1- بيتم استخدام بطاقة الخصم الفوري سواء فيزا أو ميزة المرتبطة بالحساب بالجنيه المصري

2- يجب أن يكون الحساب المرتبط بالكارت نشط وتم إجراء معاملات عليه في الوقت القريب الماضي.



3- يجب أن يكون رقم الهاتف المرتبط بالحساب هو نفس الرقم المسجل لدى البنك وهو نفس الرقم المستخدم في التفعيل.



4- بيتم استلام رسالة نصية بها كود التفعيل لاستكمال عملية التسجيل.



5-في حالة عدم النجاح في التسجيل يجب علي حضرتك الرجوع الي الفرع للتأكد من أن الرقم القومي مسجل بشكل صحيح ورقم الهاتف أيضًا

