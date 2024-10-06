مصاريف ورسوم فتح الحساب وبطاقة ميزة في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل رسوم ومصاريف فتح الحساب والحد الأدنى وإصدار بطاقات ميزة.

وأوضح البنك أن القائمة تشمل مايلي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: لا يوجد

مصاريف فتح الحساب: مجانًا

مصاريف كشف الحساب / إخطار: مجانًا ربع سنوي

مصاريف خدمة الحساب: 5 شهريا

اصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة: مجانًا أول مرة

ومن جانب آخر حدد بنك القاهرة مصاريف ورسوم ومستندات إصدار بطاقة ميزة للعملاء.

مستندات بطاقة ميزة

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

بطاقات ميزة في بنك القاهرة

وتعمل كافة بطاقات ميزة على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله في المعاملة حتى تتم.