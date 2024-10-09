البنك الزراعي يكشف أنواع البطاقات المسموح التعامل بها على انستاباي
كشف البنك الزراعي المصري تفاصيل اشتراك العملاء في خدمة"إنستاباي".
وقال البنك الزراعي ان العملاء يمكنهم الاستقبال والارسال المبالغ من حسابهم في البنك في نفس اللحظة عن طريق شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي بدون أي رسوم أو مصاريف.
كما يمكن سداد العملاء كل الفواتير
و تحويل لأي محفظة الكترونية او بطاقة بنكية سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية في أي وقت من أي مكان عن طريق إنستاباي وطول أيام الاسبوع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.