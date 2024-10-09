الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البنك الزراعي يكشف أنواع البطاقات المسموح التعامل بها على انستاباي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي المصري تفاصيل اشتراك العملاء في خدمة"إنستاباي".

وقال البنك الزراعي ان العملاء يمكنهم الاستقبال والارسال المبالغ من حسابهم في البنك في نفس اللحظة عن طريق شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي بدون أي رسوم أو مصاريف.

كما يمكن سداد العملاء كل الفواتير
و تحويل لأي محفظة الكترونية او بطاقة بنكية سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية في أي وقت من أي مكان عن طريق إنستاباي وطول أيام الاسبوع.

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