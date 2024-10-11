الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يسبه بألفاظ إباحية ويصفه باللعين، كتاب جديد يكشف ما يقوله بايدن عن نتنياهو في الكواليس

كتاب حرب، فيتو
كتاب حرب، فيتو

كتاب حرب للصحفي الأمريكى الشهير، بوب ودورد، المرتقب صدوره يبدو أنه سيشعل عاصفة سياسية فى الشرق الأوسط والعالم، لما يحمله من أسرار وكواليس خفية، وكشفه لرأي الرئيس جو بايدن، فى عدد من زعماء العالم الذين تحدث عن بعضهم بألفاظ نابية.

الصحفى الأمريكى بوب ودورد يكشف الأسرار فى كتاب حرب

الصحفى الأمريكى بوب ودورد، يلقى من خلال كتابه الجديد حرب، نظرة من خلف كواليس على تقييمات الرئيس جو بايدن، للزعماء، والتى جاء أغلبها صريحا ومليئا بألفاظ نابية، شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ ابن العاهرة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ اللعين، كما ذكرها الصحفى الأمريكى كبديل عن كلمة إباحية.

بايدن يقول عن نتنياهو ابن عاهرة رجل سيئ ولعين 

"ابن العاهرة، بيبي نتنياهو، إنه رجل سيىء. إنه رجل سيىء لعين (بديل لكلمة خادشة بالإنجليزية تبدأ بحرف F)!"، هكذا صرح بايدن في جلسة خاصة مع أحد مساعديه في ربيع عام 2024 مع تكثيف إسرائيل لحربها على غزة، كما كتب الصحفى بوب ودورد.

نتنياهو وبايدن، فيتو

ويقول الصحفى الأمريكى الشهير فى كتابه حرب، إنه في أعقاب هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، كانت العلاقة بين بايدن ونتنياهو متقلبة، ففي حين دعم الرئيس الأمريكى إسرائيل علنًا، فقد اصطدم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلف الكواليس بشأن الطريقة التي تدير بها تل أبيب الحرب في غزة.

بايدن يؤكد عدم امتلاك نتنياهو استراتيجية للحرب فى غزة

وبحسب بوب ودورد، سأل بايدن نتنياهو خلال مكالمة هاتفية في أبريل الماضى: "ما هي استراتيجيتك يا رجل؟"

وقال نتنياهو  فى إجابته على سؤال بايدن: "علينا أن ندخل إلى رفح"، ورد عليه الرئيس الأمريكى قائلا: "بيبي، ليس لديك أي استراتيجية".

وفي الشهر نفسه-أبريل- ووفق ما جاء كتاب حرب، شنت إسرائيل ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال كبير في الحرس الثوري الإيراني، مما دفع إيران إلى إطلاق صواريخ، وكانت المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ من أراضيها مباشرة على إسرائيل.

اغتيال جنرال إيراني دفع بايدن للسيطرة على نتنياهو 

ويقول بوب، هبت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفاء آخرين، للدفاع عن إسرائيل، وفي حين تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية تقريبًا، أراد نتنياهو الرد.

وقال بايدن لنتنياهو في اتصال هاتفي "اقبل بالفوز". وأضاف: "لا داعي لاتخاذ خطوة أخرى. لا تفعل شيئا".

وفي النهاية، شنت إسرائيل ضربة محدودة ومدروسة ضد إيران، وهو ما اعتبره بايدن انتصارًا.

وقال بايدن لمستشاريه، بحسب ودورد: "أعلم أنه سيفعل شيئًا، لكن الطريقة التي أقيده بها هي أن أقول له: لا تفعل شيئًا".

لكن إحباط بايدن تجاه نتنياهو وصل إلى ذروته مع استمرار تصعيد الحرب، وفق ما ذكر الصحفى الأمريكى.

بايدن عارض دخول رفح وسب نتنياهو عقب الاجتياح 

وكتب ودورد أن بايدن قال عن نتنياهو في جلسة خاصة بعد دخول إسرائيل إلى رفح: "إنه كذاب لعين (بديل لكلمة خادشة بالإنجليزية تبدأ بحرف F)"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الكتاب.

وبحسب ودورد، صرخ بايدن في وجه نتنياهو في يوليو بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدًا عسكريًا بارزًا في حزب الله و3 مدنيين في بيروت: "بيبي، ما هذا...؟، مستخدما كلمة نابية بالإنجليزية تبدأ بحرف F.

وأضاف بايدن: "أنت تعلم أن صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم أصبحت بشكل متزايد توصف بدولة مارقة".

ورد نتنياهو بأن الهدف كان "أحد الإرهابيين البارزين". وقال نتنياهو: "لقد رأينا فرصة واغتنمناها، وكلما زادت قوة الضربة زادت فرص نجاحك في المفاوضات".

وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن

موقع عبري: بايدن ونتنياهو ضيقا الفجوات بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

بوب ودورد كتاب حرب حرب الصحفى الأمريكى بوب ودورد بايدن نتنياهو رجل سيئ ولعين ابن العاهرة الحرب في غزة رفح الصواريخ الإيرانية

مواد متعلقة

أول تعليق من نتنياهو على ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال

بعد مكالمة بايدن ونتنياهو، إسرائيل تقرر ضرب مواقع عسكرية إيرانية بدلا من النووية والنفطية

برفقة حاخام، بايدن وزوجته يحييان ذكرى طوفان الأقصى بالصلوات اليهودية (فيديو)

جيش الاحتلال ينقل الفرقة 162 من رفح إلى جباليا

الأكثر قراءة

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر وموريتانيا (فيديو)

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

منوعات

المزيد

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية