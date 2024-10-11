يسبه بألفاظ إباحية ويصفه باللعين، كتاب جديد يكشف ما يقوله بايدن عن نتنياهو في الكواليس

كتاب حرب للصحفي الأمريكى الشهير، بوب ودورد، المرتقب صدوره يبدو أنه سيشعل عاصفة سياسية فى الشرق الأوسط والعالم، لما يحمله من أسرار وكواليس خفية، وكشفه لرأي الرئيس جو بايدن، فى عدد من زعماء العالم الذين تحدث عن بعضهم بألفاظ نابية.

الصحفى الأمريكى بوب ودورد يكشف الأسرار فى كتاب حرب

الصحفى الأمريكى بوب ودورد، يلقى من خلال كتابه الجديد حرب، نظرة من خلف كواليس على تقييمات الرئيس جو بايدن، للزعماء، والتى جاء أغلبها صريحا ومليئا بألفاظ نابية، شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ ابن العاهرة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ اللعين، كما ذكرها الصحفى الأمريكى كبديل عن كلمة إباحية.

بايدن يقول عن نتنياهو ابن عاهرة رجل سيئ ولعين

"ابن العاهرة، بيبي نتنياهو، إنه رجل سيىء. إنه رجل سيىء لعين (بديل لكلمة خادشة بالإنجليزية تبدأ بحرف F)!"، هكذا صرح بايدن في جلسة خاصة مع أحد مساعديه في ربيع عام 2024 مع تكثيف إسرائيل لحربها على غزة، كما كتب الصحفى بوب ودورد.

نتنياهو وبايدن، فيتو

ويقول الصحفى الأمريكى الشهير فى كتابه حرب، إنه في أعقاب هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، كانت العلاقة بين بايدن ونتنياهو متقلبة، ففي حين دعم الرئيس الأمريكى إسرائيل علنًا، فقد اصطدم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلف الكواليس بشأن الطريقة التي تدير بها تل أبيب الحرب في غزة.

بايدن يؤكد عدم امتلاك نتنياهو استراتيجية للحرب فى غزة

وبحسب بوب ودورد، سأل بايدن نتنياهو خلال مكالمة هاتفية في أبريل الماضى: "ما هي استراتيجيتك يا رجل؟"

وقال نتنياهو فى إجابته على سؤال بايدن: "علينا أن ندخل إلى رفح"، ورد عليه الرئيس الأمريكى قائلا: "بيبي، ليس لديك أي استراتيجية".

وفي الشهر نفسه-أبريل- ووفق ما جاء كتاب حرب، شنت إسرائيل ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال كبير في الحرس الثوري الإيراني، مما دفع إيران إلى إطلاق صواريخ، وكانت المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ من أراضيها مباشرة على إسرائيل.

اغتيال جنرال إيراني دفع بايدن للسيطرة على نتنياهو

ويقول بوب، هبت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفاء آخرين، للدفاع عن إسرائيل، وفي حين تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية تقريبًا، أراد نتنياهو الرد.

وقال بايدن لنتنياهو في اتصال هاتفي "اقبل بالفوز". وأضاف: "لا داعي لاتخاذ خطوة أخرى. لا تفعل شيئا".

وفي النهاية، شنت إسرائيل ضربة محدودة ومدروسة ضد إيران، وهو ما اعتبره بايدن انتصارًا.

وقال بايدن لمستشاريه، بحسب ودورد: "أعلم أنه سيفعل شيئًا، لكن الطريقة التي أقيده بها هي أن أقول له: لا تفعل شيئًا".

لكن إحباط بايدن تجاه نتنياهو وصل إلى ذروته مع استمرار تصعيد الحرب، وفق ما ذكر الصحفى الأمريكى.

بايدن عارض دخول رفح وسب نتنياهو عقب الاجتياح

وكتب ودورد أن بايدن قال عن نتنياهو في جلسة خاصة بعد دخول إسرائيل إلى رفح: "إنه كذاب لعين (بديل لكلمة خادشة بالإنجليزية تبدأ بحرف F)"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الكتاب.

وبحسب ودورد، صرخ بايدن في وجه نتنياهو في يوليو بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدًا عسكريًا بارزًا في حزب الله و3 مدنيين في بيروت: "بيبي، ما هذا...؟، مستخدما كلمة نابية بالإنجليزية تبدأ بحرف F.

وأضاف بايدن: "أنت تعلم أن صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم أصبحت بشكل متزايد توصف بدولة مارقة".

ورد نتنياهو بأن الهدف كان "أحد الإرهابيين البارزين". وقال نتنياهو: "لقد رأينا فرصة واغتنمناها، وكلما زادت قوة الضربة زادت فرص نجاحك في المفاوضات".