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خارج الحدود

أزمة ثقة بين أمريكا وإسرائيل، أكسيوس: بايدن تفاجأ باغتيال نصر الله وتفجيرات البيجر فى لبنان

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

 كشف موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض بدأ يفقد الثقة بشكل متزايد في الحكومة الإسرائيلية مع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.

خطط إسرائيل العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات

 ووفق لأكسيوس، فقد أكد أربعة مسئولين أمريكيين أن إدارة بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها.

وتتفاقم أزمة الثقة بسبب الانتقام الإسرائيلي المحتمل ضد إيران الذي تخطط له، والذي يتطلب تنسيقا مع واشنطن، خصوصا في حال الرد الإيراني المقابل.

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي لكنها تريد أن يكون مدروسًا.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "ثقتنا بالإسرائيليين منخفضة للغاية الآن ولسبب وجيه".

 

إسرائيل تريد التنسيق مع الولايات المتحدة

وبحسب أكسيوس، فقد قال مسؤولان أمريكيان إنه خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة، أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن واشنطن تتوقع "الوضوح والشفافية" من إسرائيل بشأن خططها للرد على إيران لأنها ستخلف آثارا على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال المسؤولون: إن ديرمر أكد أن إسرائيل تريد التنسيق مع الولايات المتحدة، لكنهم أضافوا أن إدارة بايدن تتساءل عن مدى قدرتها على الثقة في أن تكون هذه هي الحال.

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن فوجئت عدة مرات مؤخرًا بعمليات عسكرية أو استخباراتية إسرائيلية.

في بعض الحالات، لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة أو إخطارها مسبقًا، أو تم إخطارها مسبقًا حيث كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها بالفعل لتنفيذ غارة جوية في مكان ما في الشرق الأوسط.

مفاجأت البيت الأبيض 

ولم يخبر الإسرائيليون إدارة بايدن مسبقًا بعملية اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، وهي العملية التي جاءت بعد عدة أيام من إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس بايدن في المكتب البيضاوي أنه سيتخذ خطوات لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

كما لم تكن الولايات المتحدة على علم بشأن خطط إسرائيل لتفجير أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان، واغتيال زعيم الحزب حسن نصر الله في بيروت.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن وزير الدفاع لويد أوستن كان غاضبا عندما أخبره نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بـاغتيال نصر الله قبل دقائق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية قنابلها فوق بيروت.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن أوستن رأى في ذلك خرقا للثقة من جانب جالانت لأن الإخطار المتأخر لم يسمح للبنتاجون باتخاذ تدابير لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون: إن جالانت أبلغ أوستن أنه تلقى أوامر من نتنياهو بعدم إخطار الولايات المتحدة مسبقا.

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