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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، خروج محمد عبد المنعم للإصابة ومصطفي محمد بديلا

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

غادر محمد عبد المنعم مدافع  منتخب مصر  ملعب اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها ليحل مصطفي محمد بديلا له أمام موريتانيا في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا 


حراسة المرمي: محمد الشناوي 
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي 
خط السوط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء: 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد

 

تشكيل منتخب موريتانيا أمام مصر 

 

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا 

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

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منتخب مصر موريتانيا حسام حسن محمد الشناوي صلاح

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