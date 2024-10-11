الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية، والاحتلال يعترف بإصابة 20 عسكريا في غزة ولبنان

مقاتل بكتائب القسام،
مقاتل بكتائب القسام، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة 20 عسكريا في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال آخر 24 ساعة.

خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان خلال 24 ساعة 

واعترف جيش الاحتــلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بمقتل جندي في معارك مع المقاومة الفلسطينية  جنوبي قطاع غزة.


القسام تستهدف ناقلة جند للاحتلال شمال قطاع غزة


وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الجمعة، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك مع المقاومة جنوب غزة

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لأول مرة، جيش الاحتلال يصنف غزة ساحة قتال ثانوية منذ 7 أكتوبر

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جيش الاحتلال غزة لبنان المقاومة الفلسطينية

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