القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية، والاحتلال يعترف بإصابة 20 عسكريا في غزة ولبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة 20 عسكريا في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال آخر 24 ساعة.
خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان خلال 24 ساعة
واعترف جيش الاحتــلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بمقتل جندي في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
القسام تستهدف ناقلة جند للاحتلال شمال قطاع غزة
وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الجمعة، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.