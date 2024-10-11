الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يأمل في سرعة إنهاء التعاقد مع الجناح المحلي لهذا السبب

الأهلي
الأهلي

شهدت الأيام القليلة الماضيه تحرك من جانب مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع جناح محلي خلال الميركاتو الصيف الجاري قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري كما هو مقرر. 

وانتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية عن تفاصيل النادي الأهلي بين ثنائي فريق زد، عبد الرحمن البانوني ومصطفي زيكو لضم أحدهما لتدعيم مركز الجناح. 

ويسعي مسؤولو الأهلي لسرعة إنهاء صفقة الجناح المحلي من أجل تواجد اللاعب رفقة الفريق قبل السوبر المصري المقرر له في الإمارات وذلك من أجل الدخول في أجواء النادي والانسجام مع لاعبي الفريق. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

كولر يستقر على كتيبة الأهلي لضربة البداية في السوبر المحلي

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

الأهلي النادي الأهلي عبد الرحمن البانوني مصطفي زيكو سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

كولر يستقر على كتيبة الأهلي لضربة البداية في السوبر المحلي

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 11 أكتوبر 2024

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل زامبيا وتشاد سلبيا بالشوط الأول

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، موريتانيا مع مصر.. ألمانيا ضد هولندا.. بلجيكا وفرنسا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

المزيد
الجريدة الرسمية