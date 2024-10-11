الأهلي يأمل في سرعة إنهاء التعاقد مع الجناح المحلي لهذا السبب

شهدت الأيام القليلة الماضيه تحرك من جانب مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع جناح محلي خلال الميركاتو الصيف الجاري قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري كما هو مقرر.

وانتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية عن تفاصيل النادي الأهلي بين ثنائي فريق زد، عبد الرحمن البانوني ومصطفي زيكو لضم أحدهما لتدعيم مركز الجناح.

ويسعي مسؤولو الأهلي لسرعة إنهاء صفقة الجناح المحلي من أجل تواجد اللاعب رفقة الفريق قبل السوبر المصري المقرر له في الإمارات وذلك من أجل الدخول في أجواء النادي والانسجام مع لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏