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رياضة

كولر يستقر على كتيبة الأهلي لضربة البداية في السوبر المحلي

كولر
كولر

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: عمر كمال واشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

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