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رياضة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

كولر وبيرسي تاو
كولر وبيرسي تاو

 النادي الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة اشتباك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال مران الفريق، أمس الخميس.

وقال: ما تردد فى هذا الشأن عاري تماما من الصحة، ولم يحدث كما زعمت بعض التقارير .

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرس الحدود وديًا اليوم الجمعة فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا فى السوبر المحلي.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

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